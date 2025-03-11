В Польше задержали украинку, подозреваемую в причастности к продаже органов

Гражданка Украины, осужденная в Казахстане за международную торговлю органами, задержана при пересечении границы Польши. Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Пшемышле Малгожата Пентковская, пишет ТАСС.

По словам представителя польской прокуратуры, 35-летняя украинка находилась в розыске с ноября 2020 года, в отношении нее Интерпол выдал «красное уведомление».

«Задержанная была осуждена судом в Казахстане за участие в международной организованной преступной группе, занимавшейся в период с 2017 по 2019 годы незаконным извлечением человеческих тканей и органов для продажи на черном рынке», - пояснила Малгожата Пентковская.

Украинка была обвинена в незаконном получении почек у 56 жертв на территории Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. Она находится под стражей в Польше с 6 марта, готовится ее экстрадиция.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков.