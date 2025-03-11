Сийярто назвал Сикорского агрессивным политиком, выступающим за войну в Европе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает польского коллегу Радослава Сикорского одним из самых агрессивных политиков в Европе, выступающих за продолжение военных действий на Украине.

В связи с этим глава венгерского МИД не удивлен, что между Сикорским и Илоном Маском, отражающим позицию администрации США, в последние дни возник заочный спор по поводу украинского конфликта.

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - один из самых убежденных и агрессивных политиков, выступающих за продолжение войны в Европе. Поэтому его столкновение с Илоном Маском, который представляет миротворческую позицию администрации США, не вызывает удивления", - заявил Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с премьер-министром и главой МИД Кении Мусалией Мудавади.

Комментируя по просьбе журналистов спор между Сикорским и Маском, он отметил, что ему хорошо известен "стиль поведения польского министра иностранных дел и нынешнего польского правительства".

"Из-за этого, а также из-за нарушения в Польше принципа верховенства права, они часто производили плохое впечатление. Поэтому следовало ожидать, что подобный обмен мнениями произойдет в интернете", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что Венгрия убеждена в необходимости мирного урегулирования украинского конфликта и приветствует начало переговоров США с Россией и Украиной.

В последние дни Маск и Сикорский устроили заочный спор в Х после того, как американский предприниматель заявил, что "линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь", то есть принадлежащие его компании терминалы спутниковой системы Starlink. В ответ на это Сикорский пригрозил найти другого поставщика услуг для Украины, а Маск назвал его "маленьким человечком" и марионеткой американского финансиста Джорджа Сороса. После этого польский министр попросил США с уважением относиться к "меньшим и более слабым партнерам". Маск по просьбе президента Дональда Трампа курирует в США новое ведомство по повышению эффективности работы правительства.