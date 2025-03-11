Россия добивается своей цели по «расколу» НАТО, поскольку многие страны военного блока находятся в напряжении из-за «заигрываний» американского лидера Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

«Есть признаки того, что Россия преуспевает в своей цели раскола НАТО, поскольку европейские лидеры публично ставят под сомнение американскую приверженность региону и ускоренно планируют увеличить расходы на оборону», — говорится в тексте.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа лидеров двух стран продлилась почти полтора часа. Путин и Трамп согласились, что конфликт на Украине надо завершать. Также российский президент заявил, что для США и РФ пришло время работать вместе.

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Путин и Трамп также обсудили возможность личной встречи. Телеканал CNN сообщал, что подготовка к будущим переговорам президентов ведется ускоренными темпами.