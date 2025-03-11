В Японии произошел скандал из-за принадлежности Курил

В японском городе Хакодатэ депутат муниципального собрания обнаружил, что на сайте по трудоустройству на карте Японии не отображены Курильские острова, пишет Yahoo.

Оказалось, что на протяжении десяти лет карта Хоккайдо обходилась без Северных территорий. Так в Японии называют четыре Южно-Курильских острова: архипелаг Хабомаи и острова Итуруп, Кунашир, Шикотан.

Японцы считают, что данные территории незаконно оккупировала Россия после окончания Второй мировой войны. Япония до сих пор считает эти острова своей собственностью и на всех географических картах они изображаются их как входящие в состав государства.

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После указания депутата на данную ошибку, администрацией сайта было удалено некорректное изображение. Экономический департамент Хакодатэ заявил, что это произошло случайно и извинился за ошибку.