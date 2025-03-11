Пока российские бизнесмены потирали руки в надежде на смягчение американских санкций, а СМИ рассказывали о грядущем возвращении западных компаний, в Конгрессе США начали готовить закон об ужесточении ограничительных мер против России на случай, если Владимир Путин не пойдет на уступки и не сядет за стол переговоров.

Новые санкции затронут банковский и энергетический сектор российской экономики, заявил Fox News автор проекта, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. По его словам, закон будет внесен в Конгресс на текущей неделе, его главная цель — принудить Москву к переговорам.

«Если они не начнут переговоры о прекращении огня и мире с администрацией (Дональда Трампа), мы должны устроить им ад из санкций», — сказал Грэм. По словам сенатора, администрации Трампа следует возобновить поставки оружия Украине и помощь с разведданными, поскольку если Киев бросить на произвол судьбы, «это будет хуже, чем Афганистан». «До тех пор, пока у нас нет перемирия, я бы дал Украине все, чтобы защищать себя», — заявил сенатор Грэм.

Стоит немного остановиться на личности Линдси Олина Грэма. Он – ветеран американской политики, ему 70 лет, входит в парию республиканцев, является сенатором от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года Грэм также является председателем сенатского комитета по судебной системе.

Одним словом, личность в американской политике не рядовая. Говоря об «адских» антироссийских санкциях и возобновлении военной помощи Украине со стороны США, что он имел в виду? Выражал ли свое личное мнение, мнение партии республиканцев или выступал от имени президента Дональда Трампа?

С таким вопросом мы обратились к доктору политических наук, профессору МГУ им. Ломоносова Андрею Манойло.

- Грэм – своего рода экстремист. Он всегда выступает с эпатажными заявлениями. Я не думаю, что это заявление сделано от имени Трампа или по его поручению. Это – личный демарш Грэма. Этот сенатор был очень востребован во времена, когда у власти был Байден, сейчас он боится быть забытым, оттого и столь громкие заявления. Насчет санкций, я не знаю, куда уж дальше. По данным генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, американский бизнес потерял более 300 млрд долларов, уйдя с российского рынка, товарооборот упал до минимума за всю историю российско-американских отношений.

Многие политологи-американисты склонны считать сенатора Грэма политиком- «флюгером», который часто меняет свою позицию и хорошо чувствует настроения политического истеблишмента. Что побудило его на сей раз выступить с предложением об ужесточении американский санкций в отношении России на фоне диалога двух стран, который только начал налаживаться? И как соотнести высказывание сенатора Грэма о необходимости оказывать военную помощь Украине с решением президента Трампа о заморозке этой помощи?

С таким вопросом мы обратились к политологу-американисту, ведущему научному сотруднику Центра исследований проблем безопасности РАН Константину Блохину.

- Линдси Олин Грэм – политик своеобразный, но он четко чувствует политическую конъюнктуру. Не думаю, что он выражал точку зрения Трампа. Поставки вооружений Украине со стороны США возобновлены не будут, разве что в формате гуманитарной помощи.

«СП»: А что за «адские санкции» в отношении России предлагает сенатор Грэм? Он это серьезно?

- С одной стороны, я не исключаю, что это попытка оказать давление на Россию накануне переговоров по российско-украинскому конфликту. Но у США сейчас другая задача – сделать Россию своим союзником в противовес Китаю, разрушить российско-китайский военно-политический союз. Именно этим обусловлено предложение Трампа вернуть Россию в «Большую восьмерку» экономически развитых государств, пересмотреть политику в отношении НАТО.

В России высказались об условиях смягчения санкций США

Думаю, что разговоры об «адских санкциях» поддержаны не будут. Напротив, об отмене санкций в отношении России сейчас говорят многие американские политики, об этом пишет последний номер Financial Times. Но зато благодаря заявлению сенатора Грэма Трамп не будет выглядеть «агентом Кремля», якобы лоббирующим интересы России. Так что определенная логика в его заявлении есть», - считает Константин Блохин.

Репутация «агента Кремля», «соратника Путина» в отношении президента Трампа тем не менее поддерживается в американских и европейских политических кругах.

Так или иначе, выступление сенатора Грэма – это сигнал. О чем он может говорить? С таким вопросом мы обратились к ведущему научному сотруднику Института США и Канады Владимиру Васильеву.

- Действительно, Трамп попал сегодня в довольно затруднительное положение. С одной стороны, он вроде бы объявил своим врагом «глубинное государство», а с другой стороны, в США все громче звучат голоса о том, что Кремлю удалось «протащить» «своего» кандидата. Эта ситуация может даже угрожать жизни Трампа. Достаточно вспомнить убийство в Далласе Джона Кеннеди, которому инкриминировали сближение с Россией.

С другой стороны, в США раздаются голоса о государственном перевороте. В этом контексте «адские санкции» против России – своего рода «отмазка» для Трампа.

Это играет ему на руку и в какой-то мере делает его «своим» среди антироссийски настроенных политиков, которые весьма агрессивны.

«СП»: Ни во время выступления в Конгрессе, ни после этого, ни накануне переговоров в Саудовской Аравии Трамп не сделал ни одного заявления о соглашении по урегулированию российско-украинского конфликта. Как это стоит понимать?

- Трамп не делает громких заявлений, но постоянно намекает, что дело идет к мирному соглашению, остались «пустяки» - территориальный вопрос. Но при этом надо понимать, что американский Сенат – это не Госдума, и там просто так не признают изменение границ другого государства, я имею в виду Украину.

Какие бы договоренности не были достигнуты, и Сенат, и Конгресс США будут признавать Украину только в границах 1991 года. В Сенате США сегодня 47 представителей Демократической партии, и если они объединятся с частью республиканцев, то вполне могут заблокировать все мирные договоренности по Украине. Так что пока ситуация не совсем ясная. И положение Трампа весьма шаткое.

«СП»: Владимир Сергеевич, вы почти полвека занимаетесь проблемами США и российско-американских отношений. Что подсказывает вам интуиция по поводу контуров мирного соглашения по Украине?

- Мне кажется, что во время полуторачасового телефонного разговора Путин и Трамп неформально достигли каких-то договоренностей. Вечерний визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремль к Путину подтверждает: неформальные договоренности между руководством России и США существуют. Я думаю, что сейчас обе стороны прикидывают, как лучше «продать» в своих странах то, о чем они договорились, чтобы это приняло и общество, и политическая элита. А заявление Грэма – всего лишь звено в этой сложно цепочке.