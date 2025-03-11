Игнорирование на площадке ОБСЕ со стороны европейских представителей атак ВСУ по гражданским объектам РФ связано с милитаристской повесткой Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он отметил, что делегации Франции, Германии, Польши, Великобритании и прибалтийских республик продвигают «абсолютно откровенно милитаристскую повестку», обуславливая это «российской военной угрозой».

«Им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России», — добавил Буякевич.

При этом заместитель постпреда заметил, что среди европейского политического корпуса есть разумные люди, оставшиеся после смены политических элит в Европе, однако они не в состоянии публично заявить о своей позиции.

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. 91 из них ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев атаковал Москву в день визита делегации генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.