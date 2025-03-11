Известный американский блогер находился в Москве во время атаки БПЛА

Популярный американский блогер Лекс Фридман заявил о том, что оказался рядом с местом ночной атаки украинских беспилотников на Москву. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети X.

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По словам Фридмана, он все еще находится в Москве, но скоро уедет в Саудовскую Аравию.

«Эта массированная атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь. Я в порядке», - написал Фридман, не уточнив цель пребывания в российской столице.

При этом американский блогер подчеркнул, что подобные атаки «не являются действиями сторон, продвигающих мир».

Минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 были уничтожены над Москвой и Подмосковьем. По словам мэра столицы Сергея Собянина, была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».

СК возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников

В результате атаки, по данным RT, в Домодедово погибли два человека, еще двое получили ранения. В Ленинском городском округе ранены шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Еще пятеро обратились за медицинской помощью в Раменском. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.