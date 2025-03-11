Политолог оценил перспективы в отношениях Канады с США и Европой

Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером высказался о перспективах в отношениях Оттавы с Вашингтоном и Европой после смены власти в Канаде.

Экс-глава Банка Канады Марк Карни ранее был избран лидером правящей в стране Либеральной партии. После отставки Джастина Трюдо он станет следующим премьер-министром, передавал «Интерфакс». В начале января Трюдо заявил, что останется на посту до тех пор, пока не будет избран новый лидер либералов. Карни вступит в должность после того, как Трюдо подаст прошение об отставке генерал-губернатору Канады. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос о перспективах в отношениях Канады и США, эксперт подчеркнул, что Марк Карни глубоко погружен в сферу экономики, поэтому он более подготовлен к взаимодействию с американским президентом Дональдом Трампом, чем его предшественник Джастин Трюдо.

Естественно, экономика здесь будет главной темой. При этом стоит отметить, что Карни представляет оппозиционные Трампу либеральные круги, к примеру, он связан с таким оппозиционным изданием, как Bloomberg. Тем не менее наличие бизнес-подготовки у Карни говорит о том, что он может обсудить различные проблемы с таким человеком, как [американский предприниматель Стив] Уиткофф, и даже о чем-то договориться с ним. Кроме того, полагаю, он попытается убрать ту степень конфрантационности, которая в настоящее время наблюдается в отношениях двух стран. Трюдо был заметной либеральной фигурой, и он не принимал Трампа, поэтому президент США действовал с ним очень жестко. В политике Трампа и в его отношениях с людьми вообще много личного, поэтому я не исключаю, что смена канадского премьера поможет немного разрядить ситуацию. При этом вопросы, связанные с различными сделками, здесь не будут играть большой роли. Тот набор требований, которые Трамп предъявлял к Канаде как к государству и к Трюдо как к человеку, просто невыполним. Поэтому если этот личный момент уйдет, то и набор претензий уменьшится. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Отношения Оттавы с Европой при Марке Карни могут качнуться в любую сторону, считает аналитик.

«Возможно, Карни будет меньше прислушиваться к голосу нового европейского альянса и в большей степени развивать отношения с Соединенными Штатами. Но все это будет очень ситуативно. Карни, в отличие от трансатлантиста Трюдо, занимает более гибкую позицию. Так что он будет прислушиваться к конъюнктуре событий, смотреть, как оно все ляжет. Значение, помимо прочего, будет иметь то, смогут ли Франция и Германия «родить из себя» что-то в плане военной силы или экономической мощи. Если их усилия ни во что не выльются, то для Карни лучше будет остаться с США. Если же у них что-то получится, то он будет тяготеть к европейской модели. И все эти вопросы Карни будет решать ситуативно, без определенной идеологической установки», - заключил эксперт.

Введение Канадой новых тарифов на электроэнергию для США ранее вызвало критику со стороны Дональда Трампа. Он заявил, что Канада традиционно злоупотребляет пошлинами, и предупредил, что Штаты прекратят субсидировать канадскую экономику.