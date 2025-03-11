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В США указали на иллюзии Зеленского по поводу НАТО

Владимир Зеленский продолжает настаивать на вступлении Украины в НАТО, утверждая, что иначе Россия нападет на европейские страны. Однако, на самом деле, у Москвы нет причин нападать, а требования президента Владимира Путина являются оборонительными. К такому выводу пришел американский журнал The American Conservative.

По мнению обозревателя издания, последнюю четверть века Москва «стремится создать военно-санитарный кордон у границ страны», и в сравнении с ее действиями внешняя политика США явно более агрессивна.

«Если Киев намерен продолжать борьбу, [президенту США Дональду] Трампу надо просто прекратить участие в ней Америки. Это, конечно же, означает, что никаких гарантий безопасности для Киева не будет, как не будет их и для европейских стран за помощь Украине», - подчеркивается в статье.

Чем обернется выход США из НАТО

Безопасность Европы больше не является приоритетом для Вашингтона, и США настаивают на том, что европейские страны должны сами нести ответственность за свою оборону. Однако найти того, кто сможет выступить гарантом безопасности Европы, если США «перейдут в категорию основного союзника вне НАТО», будет крайне сложно, пишет китайское издание Guancha.

«Франция и Британия полны энтузиазма, но у них не хватит сил и политического авторитета в Европе. У Германии нет ни желания, ни сил. Польша? Не смешите. (…) «Европейская армия» никогда не принимает во внимание и турецкие войска. Немыслимо, чтобы турецкие военные постоянно находились в Швеции, Финляндии, Литве или Польше», - констатирует автор статьи.

По его словам, долгосрочной проблемой для Европы является и создание независимой военной промышленности, а также не стоит думать и о том, что США просто возьмут и откажутся от политического лидерства в НАТО.

«Восстание в Сирии»: новый вызов для Дамаска

Вооруженный мятеж сторонников бывшего сирийского лидера Башара Асада на побережье Сирии был хорошо спланирован оставшимися в стране военнослужащими и стал серьезным вызовом для временного правительства, обнажив проблемы, стоящие перед новой администрацией. Об этом пишет египетское информационное агентство Noon post.

По информации агентства, в городах и населенных пунктах на сирийском побережье наблюдались убийства целых семей, а также нападения и грабежи, «вызванные религиозной нетерпимостью и подстрекательством к войне против алавитов в социальных сетях». При этом Дамаск вынужден лавировать между Турцией, Израилем, Ираном и Россией, чьи интересы пересекаются в этом регионе, а также сталкивается с недоверием со стороны части населения страны.

«Новая сирийская администрация должна обеспечить безопасный выход [из этой ситуации] и показать международному сообществу, что она серьезно относится к борьбе с преступниками и готова привлечь виновных к ответственности», - уверены опрошенные изданием политологи.

Россия предостерегла Австралию от отправки войск на Украину

Россия предупредила Австралию о серьезных последствиях отправки на Украину военных в составе международных миротворческих сил, заметив, что не потерпит присутствия иностранного контингента на украинской территории. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В российском посольстве отметили, что Москва не будет безучастно смотреть на развертывание иностранного контингента на Украине, однако Канберра «с легкостью избежит каких бы то ни было неприятностей, просто воздержавшись от безответственных авантюр в зоне проведения специальной военной операции». При этом посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал власти страны не придавать значения российскому предостережению.

В Израиле упрекнули Европу в двойных стандартах

Европейские страны после начала российской спецоперации оказали Киеву экономическую и стратегическую поддержку, введя, в том числе и жесткие санкции против Москвы. Однако в случае Израиля Европа не только воздерживается от аналогичной поддержки, но и часто «читает нотации». Об этом на страницах The Jerusalem Post заявил генеральный директор радиостанции Radios 100FM, почетный генеральный консул и президент Израильской ассоциации радиосвязи Давид Бен-Басат (David Ben-Basat).

По его мнению, в случае израильско-палестинского конфликта Европа, как правило, предоставляет палестинцам «практически полный иммунитет от критики», а от Израиля требует «соразмерности».