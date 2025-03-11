Лукашенко решил опровергнуть западные стереотипы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивается, вопреки стереотипам Запада.

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Его слова передает БелТА.

«Вопреки западным стереотипам мы успешно развиваемся. Несмотря на оказываемое давление извне, всесторонне повышаем свой потенциал», — заявил белорусский лидер.

По его словам, республика предлагает своим партнерам лучшее в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, что было наработано на протяжении десятков лет.

Ранее Лукашенко заявил, что новое поколение людей управляет Белоруссией. По его словам, новое поколение управленцев вводилось постепенно, а некоторых пришлось заменить ввиду неприспособленности к работе чиновников.