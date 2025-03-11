В Саудовской Аравии начались переговоры Украины с США

Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

"В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.

МИД Украины также публикует видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова.