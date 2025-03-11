В саудовской Джидде стартовали переговоры между делегациями США и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское МИД.

В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. От Киева в переговорах принимают участие глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров.

Отметим, что Владимир Зеленский не вошел в делегацию, однако находится в Саудовской Аравии. 10 марта он прибыл в Джидду для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ожидается, что на переговорах Киев и Вашингтон обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога Россией и Украиной.