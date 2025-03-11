В Польше обратились к Украине и США на фоне встречи в Джидде

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Украиной в Джидде заявил, что за мероприятием наблюдает весь мир и пожелал сторонам удачи.

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«Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Удачи», — написал Туск.

В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

В Саудовской Аравии начались переговоры Украины с США

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия.