Взял стул и показал язык: Трюдо совершил странный поступок

Экс-глава канадского правительства Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин, также он показал язык на камеру.

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Фотографы зафиксировали момент, когда политик держит кресло и показывает на камеру язык.

Трюдо объявил о планах покинуть премьерское кресло на фоне недовольства политикой его администрации по миграции, а также из-за высокой инфляции. Политик возглавлял правительство страны на протяжении 10 лет.

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