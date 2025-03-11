В Раде сделали заявление об атаке дронов ВСУ на Москву

Депутат Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале подверг критике атаку дронов ВСУ на Москву.

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"Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров", — с иронией высказался нардеп.

11 марта министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов. Также украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало видео собирающихся на встречу представителей делегации бывшей советской республики, включая главу МИД Украины Андрея Сибигу, главу Офиса Зеленского Андрея Ермака и главу минобороны Украины Рустема Умерова. На видео запечатлено, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в Джидде в официальных костюмах.

В Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова связала атаку беспилотников ВСУ на Москву с визитом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Представитель российского дипломатического ведомства отметила, что уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой украинских БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых дронов. По информации Минобороны РФ, за ночь в Московской области сбит 91 беспилотный летательный аппарат.