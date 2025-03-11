В США заметили суету в Евросоюзе

Европейский союз (ЕС) засуетилcя из-за своего отсутствия за столом переговоров по Украине и поставил под сомнение превращение в «геополитическую державу». Об этом в статье для Politico пишут старшие научные сотрудники Института Хадсона Питер Раф и Абрам Шульский.

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Эксперты отметили, что в Евросоюзе «внезапно засуетились» и осознали, что политическая сила может находиться «либо за столом международной системы, либо в меню» у более крупных игроков. По данным авторов статьи, Европа может претендовать на статус геополитической державы с точки зрения населения, технологического развития, экономики и мощи. При этом у нее отсутствует политическая структура, перспективы создания которой «сталкиваются со значительными препятствиями».

Раф и Шульский отмечают, что ни НАТО, ни ЕС в настоящее время не способны преобразоваться в «средство европейской самозащиты и проецирования силы». В связи с этим Европа вряд ли сможет стать крупным и влиятельным игроком на мировой арене, сравнимым с США. Кроме того, Евросоюз представляет собой «мозаику национальных государств, а не федеральную систему».

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