Экс-президент Филиппин прокомментировал свое задержание по ордеру МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал свое задержание по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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Об этом сообщает Philippine Star со ссылкой на видео со словами политика.

«Вам придется меня просто уничтожить», — отметил Дутерте, обращаясь к чиновникам.

Политик добавил, что он отказывается «быть задержанным, особенно со стороны официальных лиц, связанных с западными державами».

Ранее Дутерте задержали в международном аэропорту Манилы по ордеру МУС, выданному в связи с «делом о преступлениях против человечности» при борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране.