Названа дата поездки спецпосланника Трампа в Москву к Путину

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в четверг, 13 марта, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X.

По его словам, представитель американского лидера запланировал поездку в столицу России, но все еще может измениться.

«Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве», — прокомментировал ситуацию журналист.

Равид уточнил, что во вторник, 11 марта, Уиткофф встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу Даби. На следующий день состоятся переговоры о заложниках в Газе в Дохе, а также встреча с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. В Белом доме и Госдепе США пока не прокомментировали эту информацию.

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Ранее Уиткофф заявлял, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в ходе следующих переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Встреча должна пройти 11 марта. По словам Уиткоффа, после переговоров президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме между двумя странами прошло «много дискуссий», которые привели к положительному результату.