Замороженные £2,3 млрд от продажи «Челси» могут направить Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что планирует направить замороженные £2,3 млрд от продажи лондонского «Челси» Украине, передает The Financial Times.

«Это правда — деньги нужно распределять, их нужно использовать», — сказал Лемми.

Также Лемми отметил, что не хочет идти по пути судебного процесса из-за того, что на это требуется много времени, но этот вариант тоже обсуждается.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

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Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23.