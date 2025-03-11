Решение США о расширении НАТО на восток было безрассудным со стороны Вашингтона.

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Об этом пишет американское издание American Thinker.

«Обстоятельства требуют творческого решения, которое позволило бы Украине сохранить свой суверенитет, а также предотвратить потенциальную возможность третьей мировой войны, к которой, как утверждают, нас приблизило агрессивное расширение безусловного альянса НАТО за последние три десятилетия», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что расширение НАТО после распада Советского Союза стало для России «камнем преткновения», который усилил «переживания по поводу западного вторжения».

До этого экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявлял, что НАТО не выживет без участия в альянсе Соединенных Штатов, которые являются стержнем военно-политического блока.

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Белый дом, писала газета The New York Times, «ясно дал понять», что безопасность Европы больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов, которые хотят сосредоточить ресурсы на своей собственной границе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай стал равным соперником».