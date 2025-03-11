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США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией. Он также раскритиковал курс американской внешней политики на "войну" с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Карлсона с другим американским журналистом Крисом Куомо.

"Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации", - сказал журналист.

По словам Карлсона, США потратили более 100 миллиардов долларов на помощь Киеву, "будучи банкротом", в свою очередь Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта.

Маск назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса

Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский является марионеткой Джорджа Сороса, сообщает ТАСС со ссылкой на запись предпринимателя в социальной сети X.

"Да, он марионетка Сороса", - написал Маск в X, прокомментировав таким образом публикацию одного из пользователей о приятельских отношениях Сикорского с Соросом.

Уиткофф: Зеленский направил Трампу письмо с извинениями за спор в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский направил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо, в котором принес извинения за публичные споры во время встречи с ним в Овальном кабинете Белого дома в феврале. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, пишет ТАСС.

"Зеленский послал письмо президенту [Трампу]. Он извинился за весь этот инцидент в целом, произошедший в Овальном кабинете [Белого дома]. Думаю, это был важный шаг", - сообщил спецпредставитель главы администрации США.

Инцидент произошел 28 февраля. Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, во ходе беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, во время которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США.

В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать продление санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

"Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт частично придержал огонь, чтобы сохранить боеприпасы для большого сражения на следующей неделе — важнейшего решения о продлении пакета санкций ЕС", — пишет издание.

Отмечается, что на саммите в четверг лидеры Европейского Союза просто обходили Венгрию, которая отказалась подписать соответствующее заявление. Следующий саммит намечен на 20 марта.

В аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте

Экс-президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) "за преступления против человечности", пишет РИА Новости со ссылкой на издание Manila Bulletin.

"Экс-президент Дутерте задержан за преступления против человечности", - сообщает издание.

Отмечается, что копию ордера на арест, выданного МУС, местные правоохранители получили во вторник утром.