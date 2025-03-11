В Европе признали правду о Зеленском в 2022 году
Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouТube-канала Deep Dive заявил, что представители Европы не могут отказаться от продолжения конфликта на Украине из-за глубокой вовлеченности.
По его словам, Европа является частью конфликта. Представители европейских государств принимали участие в принятии решений и все время оказывали поддержку киевскому режиму.
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«Помимо прочего, они даже убедили Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году. Именно поэтому Европе тяжело признавать свое поражение и отказаться от эскалации», - отметил Бо.
Он уточнил, что Россия не забудет обмана, который произошел в Стамбуле и Минске, поэтому новые переговоры будут происходить на условиях РФ.