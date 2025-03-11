Рубио заявил, что США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Европой возможность смягчения санкций в отношении России.

По его словам, в настоящий момент США еще не дошли до этого этапа.

«У представителей европейских стран есть свой набор санкций и им необходимо принять решение, что они хотят делать», - отметил Рубио.

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Он уточнил, что итоговое урегулирование украинского конфликта должно происходить с участием Европы из-за введенных ими ограничений в отношении РФ.

Рубио добавил, что в распоряжении у Вашингтона существуют специальные инструменты для давления на Россию.