В Европе сообщили о плане Орбана сорвать продление антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России на этой неделе. Об этом сообщил портал Euractiv.

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Отмечается, что срок действия нынешних ограничений истекает 15 марта. Таким образом, продлить их можно будет в среду или пятницу (12 и 14 марта соответственно), подчеркивает портал.

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Кроме того, Орбан планирует добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрываются.

«Поскольку президент США Дональд Трамп посылает множество сигналов о том, что Вашингтон может снять санкции с России в рамках своих усилий по заключению мирного соглашения, Будапешт, вероятно, осмелится более жестко бороться с санкциями ЕС в отношении России», — пишет Euractiv.

Ранее сообщалось, что власти США начали работу над смягчением антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.