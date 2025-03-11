Рубио: США хотят, чтобы возможная встреча Путина и Трампа была о чём-то позитивном
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа носила позитивный характер.
По его словам, обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, однако на данный момент встреча не запланирована…
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«Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чём-то позитивном», — сказал Рубио.
При этом он отмечал, что решение по возобновлению военных поставок Украине со стороны США, а также предоставлению ей разведданных может быть принято, если американская делегация выйдет «довольной» со встречи с представителями Киева.