Рубио не намерен отдельно встречаться с Зеленским в Джидде

Владимира Зеленского в Джидде ожидало очередное разочарование. В американской делегации дали понять, что отдельной встречи госсекретаря США Марко Рубио с Зеленским в его расписании не предусмотрено.

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Встреча Рубио с украинской делегацией в городе Джидда началась около полудня по местному времени во вторник.

"Важным моментом этой встречи является четкое определение их (украинской стороны) намерений, их желания, как они уже не раз публично заявляли, достичь точки, в которой мир станет возможным", - сказал Рубио, которого цитирует Fox News.

По словам Рубио, ему нужно будет убедиться в готовности Киева принять некоторые трудные решения, такие как отказ от территорий.

"Затем нам придется определить, насколько они далеки от российской позиции, которую мы пока тоже не знаем. И тогда, как только вы поймете, где на самом деле находятся обе стороны, это даст вам представление о том, насколько велик разрыв и насколько это будет сложно", - объяснил Рубио.

Он сказал, что намерен встретиться лишь с командой украинских переговорщиков, в которую Зеленский не входит.

В состав украинской делегации вошли глава президентской администрации Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, полковник вооруженных сил Украины и советник Зеленского Павел Палиса, а также министр обороны Рустем Умеров.

По словам Рубио, сделка с Киевом по полезным ископаемым вряд ли будет подписана на этой неделе. Однако он отметил что, если встреча в Джидде пройдет успешно, он сможет добиться возобновления помощи Украине. При этом Рубио не уточнил, идет ли речь о военной помощи, которую Вашингтон приостановил, или об обмене разведывательной информацией, который США также прекратили после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Овальном кабинете.