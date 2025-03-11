Президент Украины Владимир Зеленский в реальности обезумел, в Киеве, вероятно, произойдет смена власти. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Блага добавил, что в случае, если Зеленский останется диктатором Украины, подчеркнув, что это реальный термин, поскольку у политика нет мандата, — невозможно будет поверить, что она сможет быть нормальной страной, которой можно будет доверять.

«Но, вероятно, на Украине произойдет перемена. И [президент США Дональд] Трамп очень правильно сказал, что поддержка Зеленского близка к нулю. Может быть, новый лидер принесет более доверительные отношения», — отметил собеседник агентства.

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По словам евродепутата, Словакия находится в серьезном конфликте с Украиной по поводу газа, «потому что то, что сделал Зеленский». Блага подчеркнул, что произошедшее — это «не просто детская игра, это очень, очень серьезно». Собеседник агентства указал, что отмена транзита газа — «это воинственное послание против Словакии».

Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился с 1 января. Это было сделано после официального отказа Киева продлевать соглашение с Москвой о транзите топлива после истечения контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

6 марта агентство Reuters сообщало, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.

Ранее эксперт назвал недальновидным решение ЕС продолжать поддержку Украины.