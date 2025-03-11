В Госдепе подтвердили отсутствие Зеленского на встрече в Саудовской Аравии

Украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече американской и украинской делегаций, которая состоится 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом указывается в ежедневном графике, опубликованном Госдепом США.

«12:00 по местному времени. Госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рубио: Зеленский не будет участвовать во встречах с США в Саудовской Аравии

При этом ранее сообщалось, что в понедельник Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Украинская делегация также встретится с американской, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведданных.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон хочет понять, на какие уступки готова пойти Украина ради урегулирования вооруженного конфликта. Помимо этого, он частично раскрыл детали вокруг ситуации со сделкой по редкоземельным металлам Украины.