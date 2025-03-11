Украина не является суверенным государством, а ее правительство было поставлено Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в результате госпереворота в 2014 году. Об этом в интервью журналисту из США Крису Куомо заявил американский журналист Такер Карлсон.

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«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», — подчеркнул он.

Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

Помимо этого, Карлсон отметил, что США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией.

Ранее Верховная Рада приняла закон о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения.