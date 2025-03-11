В Европарламенте назвали президента Франции Бонапартом

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в интервью ТАСС выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и ведёт мир к большой войне. По его словам, французский лидер говорит так, словно считает себя «властелином вселенной».

«Это самая чистая форма бонапартизма в истории. Своими словами Макрон ведёт к эскалации войны», — сказал Блага.

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5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что решил инициировать обсуждение использования ядерного оружия Франции для «защиты» всего Евросоюза.

МИД России отметил в выступлении Макрона отчётливые «нотки» ядерного шантажа.