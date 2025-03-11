Маск заявил, что кибератака на соцсеть X велась с украинских IP-адресов

Американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к кибератаке на соцсеть X. Об этом он сообщил в интервью Fox Business.

"Мы пока не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, указывающими на регион Украины", – сообщил предприниматель.

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Два масштабных сбоя произошли в работе соцсети X 10 марта. Первый был зафиксирован примерно в 13:00 по Москве: на неполадки пожаловались свыше 70 тысяч граждан Японии. Также проблемы фиксировались в Великобритании, Германии, США, Франции и других странах.

Пользователи сообщали о трудностях при входе на сайт, об отсутствии соединения с сервером, а также о неполадках в приложении.

Вторая волна жалоб на работу соцсети произошла ближе к вечеру. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Японии и США. Пользователи преимущественно сообщали о проблемах в работе мобильного приложения и сайта X.

Позже Маск заявил, что социальная сеть подверглась крупной кибератаке. Он допустил, что в ней может участвовать либо большая скоординированная группа, либо целая страна.