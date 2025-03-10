Внук Шарля де Голля высказался о России

Россия является фантастической страной с большими возможностями. Об этом в беседе с «Известиями» заявил внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

Особое внимание он обратил на экономические успехи РФ. По словам де Голля, стране удалось успешно диверсифицировать свою экономику и добиться отличных темпов роста. И все это сочетается с великолепной культурой и глубокой искренностью народа, добавил он.

«Это фантастическая страна. Это страна, которая предлагает большие возможности. Для меня это социально-экономическая модель стабильности и защиты фундаментальных ценностей», — сказал де Голль.

Он отметил, что гордиться этой моделью и видит своей целью «рассказать о России, ее народе и объяснить, что такое русская душа».

«Вы глубокие, искренние люди, вы не любите предательства, у вас фантастическая культура», — подчеркнул де Голль.

При этом, по его мнению, Франция наоборот изменилась в худшую сторону со времен его деда. Особенно печальное положение наблюдается на международной арене, где Париж рассорился почти со всеми странами мира, указал де Голль. В заключение он пригласил всех французов посетить РФ, чтобы увидеть и прочувствовать на себе «те ценности, которых не хватает во Франции и Европе».