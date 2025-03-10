В Чехии жителей целого квартала эвакуировали из-за бомбы

Спасатели проводят эвакуацию жителей чешского Брно из-за бомбы времен Второй мировой войны, на которую наткнулись строители во время земляных работ, рассказал представитель городской полиции Богумил Малашек. Об этом пишет ČTK.

Весной 1945 года в районе Брно происходили интенсивные бои с участием Красной Армии в рамках операции по освобождению Чехословакии.

По словам Милашека, проводится эвакуация целого квартала, специалисты выводят из восьми многоэтажных домов, расположенных на Узбекской и Украинской улицах, сотни мирных жителей.

На месте ЧП работают пожарные и саперы. Им предстоит определить текущее состояние находки и принять решение о дальнейших действиях.

Местные власти взяли на себя заботу о предоставлении пищи, воды и теплых одеял всем эвакуированным. Логистические вопросы, включая изменения маршрутов общественного транспорта, решает полиция.

Напомним, что в ноябре 2016 года строители также нашли в Брно бомбу времен Второй мировой войны. Порядка тысячи человек были эвакуированы из расположенных поблизости жилых домов и торгового центра.

Саперы, после обследования, вывезли бомбу на специальном автомобиле и ликвидировали на загородном полигоне.