Ватикан рассказал о состоянии папы римского Франциска

Пресс-служба печати Святого престола рассказала о состоянии папы римского Франциска. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали в Ватикане, состояние папы римского Франциска улучшается, а врачи дают положительный прогноз. При этом, понтифик еще какое-то время будет продолжать лечение в условиях стационара.

«Улучшение общего состояния, зафиксированное в предыдущие дни, стабильно продолжается <...>. Прогноз врачей положительный‎», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 88-летний папа римский Франциск заболел двусторонней пневмонией. После этого священнослужителя забрали на лечение в больницу.