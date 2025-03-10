В США раскрыли, что предложит Украина на встрече в Саудовской Аравии

Украинская делегация предложит на встрече с представителями США в Джидде ввести прекращение огня в Черном море, ограничение на нанесение ракетных ударов большой дальности и освобождение заключенных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на американское СМИ.

Ранее стало известно, что встреча украинской делегации с командой президента США Дональда Трампа пройдет в Джидде 11 марта. Со стороны Киева в нее войдут глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. США же на встрече будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Отмечается, что в рамках переговоров Киев намерен предложить ввести прекращение огня в Черном море, ограничение на нанесение ракетных ударов большой дальности и освобождение заключенных. Кроме того украинская делегация планирует подписать соглашение с США по редкоземельным металлам.

США озвучили требование Киеву по территориям

Напомним, что в последние дни Зеленский активно стремиться минимизировать ущерб, нанесенный отношениям Киева и Вашингтона после перепалки, которая произошла между ним и Трампом в Белом доме 28 февраля. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».