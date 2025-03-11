Шаппс: Трамп может пойти на уступки в переговорах от имени Украины

Американский лидер Дональд Трамп может пойти на большие уступки во время переговоров по Украине от имени самой республики. Такое мнение выразил бывший британский министр обороны Грант Шаппс в интервью YouTube-каналу War & Politics.

«Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах», — процитировало его РИА Новости.

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Шапс предположил, что Трамп может уступить ряд территорий ещё до того, как стороны сядут за стол переговоров.

Ранее бывший начальник Генштаба Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что НАТО не сможет противостоять России без Соединённых Штатов.