Канадский штат Онтарио вводит 25-процентную надбавку на экспорт энергоносителей в США в ответ на тарифы Трампа. Премьер-министр Дуг Форд заявил, что провинция намерена сохранять свою позицию, пока Америка не отменит пошлины для Канады, пишет The Guardian. Канадская провинция Онтарио установила 25-процентную надбавку на стоимость экспорта электроэнергии в такие штаты, как Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота, в знак протеста против тарифов, введенных Дональдом Трампом. "Тарифы от президента Трампа — серьезная проблема для экономики США. Они повышают стоимость жизни для американских семей и компаний", - сказал Форд. Он уточнил, что пока угроза тарифов будет актуальна, Онтарио не собирается отступать. "Мы будем играть по своим правилам и использовать все доступные средства, чтобы защитить интересы нашей провинции", — добавил он. Форд также сообщил, что правительство довело до независимого оператора электроэнергетической системы, что всем производителям, которые экспортируют электроэнергию в США, придется добавлять 25-процентную надбавку, что эквивалентно $10 за мегаватт-час. До этого президент США поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий, повышение может составить до 50% от действующих тарифов.