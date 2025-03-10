Блинкену и Салливану аннулировали допуск к секретам

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что согласно указаниям президента Дональда Трампа аннулировала допуск к секретной информации некоторым высокопоставленным лицам из администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Как отметила Габбард в своем сообщении в соцсети Х, доступа к секретной информации лишены бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме этого аннулирован доступ и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Габбард добавила, что ежедневное краткое описание от разведывательного сообщества больше не предоставляется и Джо Байдену.