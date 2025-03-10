Вучич заявил о подготовке госпереворота в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протестующие в его стране готовят государственный переворот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Танюг».

По словам Вучича, переворот может произойти уже 15 марта. Как заявил сербский президент, протестующие планируют захватить ряд государственных структур — Скупщину (парламент), радио и телевидение Сербии, а также здание Конституционного суда. После этого, как утверждает Вучич, протестующие потребуют от властей Сербии согласиться на формирование переходного правительства.

«Главным требованием после захвата госструктур, как они это задумали, будет формирование некого "переходного правительства". Не могут свергнуть президента, потому что знают, что так бы вошли в противостояние с армией, хотят или переходного правительства, или добраться до меня», — заявил он.

Помимо этого Вучич также подчеркнул, что он не согласится на подобные требования. По его словам, «пока он жив, он не отдаст государство лжецам».

«Я хочу вам подтвердить то, что уже говорил, это сейчас реальность — пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу», — сказал Вучич.

Вучич пригрозил протестующим в Сербии суровым наказанием

Ранее Вучич заявил, что ожидает формирования нового мирового порядка на фоне трений между США и Евросоюзом.