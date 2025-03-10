Вучич пригрозил протестующим в Сербии суровым наказанием

Участники массового протеста в Белграде попытаются 15 марта занять здание парламента страны, но будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Он отметил, что «за решеткой окажутся все, кто попытается совершить насилие». По словам Вучича, организаторы грядущего протеста уже распределили, кто будет кидать яйца, кто камни, а кто — прорываться в парламент страны и «приняли решение, что 15 марта будет революция».

«Увидите, пустим их пять-шесть минут кидать камни. И, как только они пойдут на парламент, чтобы все видели, государство проявит себя — и суд положит этому конец. Поскольку думают, что я шучу, то я не шучу. Кто будет кидать камни и попытается прорваться в парламент или другую структуру, получит от трех до 15 лет тюрьмы», — добавил президент Сербии.

Напомним, что протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Митингующие требуют провести суд над ответственными за произошедшее. Участники акций блокируют работу большинства высших и средних учебных заведений и почти ежедневно перекрывают дороги транспортные развязки. Протестующие игнорируют попытки власти вступить с ними в диалог. В связи с этим Белград уверен, что целью протестующих является не справедливое наказание для виновных в инциденте, а свержение правительства и президента.