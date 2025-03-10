Вучич пригрозил протестующим в Сербии суровым наказанием

Участники массового протеста в Белграде попытаются 15 марта занять здание парламента страны, но будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич пригрозил протестующим в Сербии суровым наказанием
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Он отметил, что «за решеткой окажутся все, кто попытается совершить насилие». По словам Вучича, организаторы грядущего протеста уже распределили, кто будет кидать яйца, кто камни, а кто — прорываться в парламент страны и «приняли решение, что 15 марта будет революция».

«Увидите, пустим их пять-шесть минут кидать камни. И, как только они пойдут на парламент, чтобы все видели, государство проявит себя — и суд положит этому конец. Поскольку думают, что я шучу, то я не шучу. Кто будет кидать камни и попытается прорваться в парламент или другую структуру, получит от трех до 15 лет тюрьмы», — добавил президент Сербии.

Напомним, что протесты в Сербии проходят с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Митингующие требуют провести суд над ответственными за произошедшее. Участники акций блокируют работу большинства высших и средних учебных заведений и почти ежедневно перекрывают дороги транспортные развязки. Протестующие игнорируют попытки власти вступить с ними в диалог. В связи с этим Белград уверен, что целью протестующих является не справедливое наказание для виновных в инциденте, а свержение правительства и президента.