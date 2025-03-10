Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

Пекин и Вашингтон ведут обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября 2024 года, когда Трамп одержал победу на президентских выборах в США.

Журналисты уточнили, что день рождения американского лидера приходится на 14 июня, глава КНР родился 15 июня.

Вместе с тем, переговоры по «саммиту на день рождения» пока находятся на ранней стадии.

Это обусловлено тем, что лидеры желают провести встречу на территории своей страны, либо на нейтральной площадке, с тем, чтобы «представить это как дипломатический триумф».

Ранее экс-лидер США Джо Байден сообщил, что Вашингтон не планирует начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, как-либо менять политическую систему страны, организовывать союзы против нее.

Политик высказался о планах США после встречи с лидером КНР в ноябре 2023 года, на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.