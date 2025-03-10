США озвучили требование Киеву по территориям

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о том, сможет ли Украина вернуться к границам 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рубио, Украине «будет очень сложно» вернуться к тем границам, которые у нее были до 2014 года. При этом он также подчеркнул, что и Россия и Украина должны быть готовы к «трудным решениям», когда речь пойдет о составлении мирного соглашения.

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году. <...> Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — заявил он.

Ранее Рубио назвал будущие переговоры США и Украины «ключевыми» для помощи Киеву.