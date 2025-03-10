Рубио назвал будущие переговоры США и Украины «ключевыми» для помощи Киеву

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущие переговоры между США и Украиной станут «ключевыми» для дальнейшей помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Такое заявление он сделал по пути в Саудовскую Аравию — именно там пройдет следующая встреча между представителями США и Украины. По словам Рубио, на этой встрече решится судьба дальнейшей помощи Украине, которая ранее была приостановлена по инициативе Вашингтона.

«Я думаю, что идея паузы в помощи — в широком смысле это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет иметь ключевое значение для этого», — заявил он.

Ранее Марко Рубио задали вопрос о дате встречи Путина и Трампа.