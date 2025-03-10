Стармер выразил надежду на возобновление передачи разведданных Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить помощь и предоставление разведданных со стороны США», — говорится в заявлении офиса премьера, которое цитирует РИА Новости.

По данным The New York Times, острее всего ВСУ ощущают приостановку передачи разведданных США в Курской области.

Ранее Bild сообщал, что Трамп не отменит решение по приостановке помощи Украине, пока у власти находится Владимир Зеленский.