Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал предателем сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли из-за призывов продолжать осуществление США поддержки Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне Келли у себя в социальных сетях рассказал о визите на Украину. В том же посте сенатор назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона «важной».

«Ты предатель», — прокомментировал это Маск.

Маск отреагировал на упреки со стороны главы МИД Польши Сикорского

Ранее американский предприниматель согласился с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет заключать мир, поскольку в противном случае придется закончить аферу, которая позволяет украинским олигархам наслаждаться миллиардами долларов, направляемых США в качестве помощи Киеву.