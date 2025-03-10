Сикорский и Келлог обсудили переговоры по Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящие переговоры Вашингтона и Киева в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в рамках разговора Сикорский и Келлог «подчеркнули необходимость заключения справедливого мира».

«После разговора глава МИД Польши связался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой», — говорится в тексте.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Вашингтон продолжает консультации с РФ и Украиной по урегулированию конфликта. Новая встреча по этому вопросу пройдет на этой неделе в Саудовской Аравии.