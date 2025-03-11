Политика двойнаых стандартов привела к тому, что страны Запада закрывают глаза на двойные стандарты и допускают диктатуру президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает American Thinker.

«Двойные стандарты Запада невозможно игнорировать. ЕС регулярно читает лекции Венгрии и Польше об отступлении от демократии, однако Украина получает спусковой крючок, отменяя выборы и сажая в тюрьму диссидентов», — говорится в статье.

Журналисты привели примеры того, как власти в Киеви объявили незаконными ряд оппозиционных партий, а также учинили расправу над традиционной церковью.

Стало известно, в ком США видят возможных преемников Зеленского

Ранее немецкий журнал Focus написал, что президент Украины больше всего боится потерять свою власть по завершении конфликта. Зеленский может оставаться у власти только до тех пор, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.