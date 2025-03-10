Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников бывшего главы Сирии в попытке совершить теракты в республике. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган считает, что целью «провокаторов бывшего режима является разжигание межрелигиозной розни».

«Мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира в Сирии», — добавил он.

Напомним, что 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии Силами безопасности и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. По последним данным, с начала обострения ситуации погибло более 900 мирных жителей, большинство из которых принадлежали к алавитской общине.