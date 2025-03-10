Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с извинениями за произошедшее на встрече в Белом доме.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.

«Зеленский направил президенту письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете, что является важным шагом», — отметил спецпосланник.

В Конгрессе США заметили резкое изменение в поведении Зеленского

По словам Уиткоффа, между представителями США, Украины и Европы состоялось множество дискуссий, которые спецпосланник охарактеризовал как прогресс. Он добавил, что теперь Вашингтону важно обсудить с Киевом такие «несложные вопросы», как гарантии безопасности и территориальная проблема.

Скандальные переговоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете состоялись 28 февраля. Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что высказанные украинским лидером сожаления по поводу случившегося можно счесть извинениями.