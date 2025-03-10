Новые власти Сирии сделали заявления об отношениях с Россией

Сирия желает сохранить глубокие стратегические отношения с Россией, новые власти намерены не допустить раскола между двумя странами.

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Об этом заявил временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа в интервью Reuters.

«Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — заявил аш-Шараа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не комментирует ситуацию вокруг своих военных баз в Сирии.

«По базам мы ничего не комментируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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На данный момент у России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе. Обе они были арендованы в 2017 году на срок 49 лет. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года судьба обеих баз остается туманной, но известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении контроля над ними.